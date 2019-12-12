شرفي: 19 ولاية تفوق نسبة المشاركة فيها 20 بالمائة و19 أخرى تفوق 25 بالمائة

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن كل الهياكل و الوسائل البيداغوجية قد سخرت لإنجاح الرئاسيات.

وأردف شرفي خلال ندوة صحفية ان العملية الانتخابية مرت في الساعات الأولى في ظروف جيدة، كما احترمت مواعيد فتح المراكز، فيما سجلت بعض العراقيل ما أخر في افتتاح بعض المراكز.

وقال شرفي، أنه هنالك عدم إستجابة لدعوات العنف في الانتخابات ما سهل العملية الإنتخابية في العديد من الولايات.

ومنذ الساعات الاولى سجلنا ان نسبة المشاركة لا تختلف عن رئاسيات 2014.

وارتفعت النسبة يتناسب وطموحات الشعب الجزائري، فمتثلا سجلت 19 ولاية فاقت نسبة المشاركة 20 بالمائة، و19 أخرى فوق نسبة 25 بالمائة، 10 ولايات تتراوح بين ضعيف جدا ومتوسط.

كما لاحظنا، يقول شرفي، تواجد ممثلي المترشحيين في مراكز ومكاتب الإقتراع، فهناك مراكز يفوق فيها عدد ممثلي المترشحين 50 ممثلا.

وشكر شرفي الجيش وقيادته اللذين رافق الانتخابات منذ بدايتها إلى الآن، وسيكون مرافقا للانتخابات في كل مراحلها.