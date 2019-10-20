شرفي: 284 ألف مسجل جديد في القوائم الإنتخابية

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شرفي: 284 ألف مسجل جديد في القوائم الإنتخابية
بقلم نادية بن طاهر

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد،  أن عدد المسجلين في القوائم الإنتخابية بالفترة الإضافية، قد فاق المسجلين في المرحلة الأولى بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف رئيس السلطة، بأن عدد المسجلين في الفترة الإضافية بعد تمديد آجال مراجعة القوائم الإنتخابية، قد فاق 284 ألف مسجل جديد.

وبخصوص دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المقبلة، قال شرفي أن العملية ستتم  عبر آلية تسمح بحساب البطاقات ومقارنتها.

وتابع شرفي، بأنه سيتم جمع الملفات عبر هذه الآلية، ومقارنتها مع بعضها البعض، في سلسلة موحدة، لتسهيل العملية وربح الوقت.


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