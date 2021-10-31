شرفي: 334 طعن تقدمت به السلطة الوطنية للانتخابات أمام مجلس الدولة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة.

وقد شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ضرورة المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم.

وشدد في وقت سابق على تجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي تشجيع مرشح على حساب آخر.

وأكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على تمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه بغية الوصول الى نتائج شفافة.

وقال شرفي إن دولة المؤسسات هي الحصن المنيع للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الهيئة الناخبة بلغت 24 مليون و589 ألف و475 شخصا، مسجلة ارتفاعا ايجابيا.

وسجل شرفي بارتياح، قفزة نوعية في عدد المسجلين الجدد، مقارنة بما جرى في الانتخابات السابقة.

حيث تم تسجيل 323862 ناخبا جديدا في إستفتاء تعديل الدستور، و215899 ناخبا جديدا في الإنتخابات التشريعية.

بينما تم تسجيل 582169 ناخبا جديدا في الإنتخابات المحلية، وهو ما يعادل ارتفاعا قدر بـ169.64 بالمائة.

مشيرا إلى أن هذه الأرقام، توحي بأن الدينامكية الوطنية للاقتراع ستكون ايجابية بالنظر للمقاييس الديمقراطية السليمة.

وأشار شرفي، إلى أن عدد المسجلين الجدد عن طريق الانترنت بلغ 6457 شخصا.

من جانب آخر، أفاد رئيس السلطة أن 6 أحزاب سياسية سحبت ملفات الترشح لأكثر من 1000 بلدية عبر الوطن.

وقال شرفي إن حزب جبهة التحرير الوطني سحبت 1538 بلدية بـ57 ولاية، وحزب التجمع الديمقراطي سحب بـ1493 بلدية بـ56 ولاية.

بالإضافة إلى جبهة المستقبل سحبت بـ1432 بلدية بـ55 ولاية، وحركة البناء الوطني سحبت بـ1406 بلدية بـ53 ولاية.

وكذا حركة مجتمع السلم سحبت بـ1359 بلدية، في 56 ولاية، وصوت الشعب بـ1062 بلدية بـ 46 ولاية.

وعن ترتيب الولايات التي سجلت أكبر عدد تسجيلات جاءت كالتالي، الجزائر العاصمة بـ44381 مسجل جديد، تليها الجلفة بـ28648 مسجل جديد.

ثم باتنة بـ25859، المسيلة بـ21167. والبليدة بـ19338، ثم تلمسان بـ18671، تليها الوادي بـ18439، ثم سطيف بـ17948، وأخيرا سكيكدة بـ16465.