شرفي: “9 ملايين استمارة ضاعت.. و6 بلديات بلا مترشحين”!

محمد شرفي، رئيس سلطة الانتخابات يتحدث عن وجود إهدار للمال العام:

538 تجاوز خلال الحملة الانتخابية‪.. منها 143 على مستوى العدالة

أحصت السلطة الوطنية للانتخابات ضياع قرابة 9 ملايين استمارة، سحبتها أحزاب وقوائم مستقلة تحضيرا للانتخابات البلدية والولائية المنتظرة.

وقال محمد شرفي، رئيس سلطة الانتخابات، في ندوة صحافية نشّطها، أمس، إن أزيد من سبعة وأربعين من المئة من الاستمارات الخاصة بانتخابات المجالس الولائية لم تعد إلى السلطة، بعدما جرى سحبها من طرف أحزاب وقوائم مستقلة، مضيفا أن هناك رقما ضخما مشابها بالنسبة للاستمارات الخاصة باكتتاب القوائم المترشحة للانتخابات البلدية.

وقال شرفي إن إجمالي من تم تبديده من طرف الأحزاب والقوائم المستقلة من استمارات لم تعد إلى السلطة، يناهز 9 ملايين استمارة، وهو ما اعتبره شرفي بأنه إهدار للمال العام.

وأضاف المتحدث بأن ست بلديات من الوطن لم تسجل ترشح أي حزب أو قائمة مستقلة للانتخابات البلدية، المزمع تنظيمها يوم السابع والعشرين نوفمبر الجاري.

وقدّم محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، حصيلة الحملة الانتخابية بلغة الأرقام، التي سجِل خلالها 538 تجاوز، أجبرها على إحالة 143 منها على العدالة على شاكلة تبليغات للنائب العام.

وأكد خلال الندوة الصحافية التي عقدها في قصر المؤتمرات، أمس الأربعاء، على أن الناخبين من جنس ذكر فاق أولئك من جنس أنثى، ليقارب ثلاثة عشر مليونا للجنس الأول، وقرابة إحدى عشر مليونا للجنس الثاني، مشيرا إلى أن أكبر نسبة من سحب الاستمارات كانت من نصيب التشكيلات السياسية، بما يمثل ٩٧ من المئة واثنين وعشرين من المئة كانت من قبل مترشحين أحرار.

وأفاد شرفي بأن أزيد من 11 مليون استمارة ترشح للانتخابات البلدية بنسبة 87.53 بالمئة لـخمسين حزبا سياسيا، ومليون و 442903 ملف ترشح للبلديات من طرف القوائم المستقلة، فيما بقيت -حسب شرفي- ست بلديات من دون ترشيحات، مقابل إحصاء أربعين حزبا دخل انتخابات أعضاء المجالس البلدية، أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الولائية، فقد تم إحصاء مليون و100634 ملف ترشح، و 2046346 ملف ترشح للقوائم المستقلة.

إلى ذلك، أحصت السلطة الوطنية للانتخابات 575 ألف قائمة ترشح قبلت للأحزاب، و35 حزبا فقط استطاع توفير شروط الترشح، فيما تم رفض ما يمثل نسبة 75.25 من المئة للأحزاب و 24.75 من المئة تخص المستقلين.

وبعيدا عن لغة الأرقام، أكد محمد شرفي، أن الدولة وفّرت كل الظروف لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، وأن السلطة التي يترأسها، اشترطت بخصوص “البروتوكول” الصحي، شهادة التلقيح لجميع مؤطري العملية الانتخابية.

وأوضح أن كل المترشحين الذين زكّاهم مجلس الدولة تم إرجاعهم، مشيرا إلى أن عملية طبع القوائم في مرحتلها الأخيرة.

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