شرفي يعلن عن نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة عند إغلاق مراكز الاقتراع
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة اليوم السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.
وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.
وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.
في حين بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الواحدة زولا وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.
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كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم الأحد، عن الولايات التي سجلت أعلى وأقل نسب مشاركة في الإنتخابات المحلية حتى الساعة الواحدة.
الولايات التي سجلت أعلى نسبة مشاركة حتى الساعة الواحدة تمثلت في كل من:
الإنتخابات البلدية: عين قرزام: 38.15 بالمائة وتندوف: 26.98 بالمائة، وبني عباس: 26.52 بالمائة
الإنتخابات الولائية: عين قزام: 37.66 بالمائة، وتندوف: 26.64 بالمائة، وبني عباس: 26 بالمائة.
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الولايات التي سجلت أقل نسبة مشاركة حتى الساعة الواحدة تمثلت في كل من:
الإنتخابات البلدية: الجزائر: 6.92 بالمائة، ووهران: 7.07 بالمائة، وبجاية: 7.46 بالمائة.
الإنتخابات الولائية: بجاية: 6.21 بالمائة، والعاصمة: 6.34 بالمائة، وتيزي وزو: 6.56 بالمائة.
هذا وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، مساء اليوم الأحد، عن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الواحدة.
وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة. فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.
23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي
كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من أجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.
كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.
وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.
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كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.
كما أضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.
وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة.
كما قال شرفي، أن نسبة التصويت في الإنتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.
وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات
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