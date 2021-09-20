شرفي:6 أحزاب سحبوا ملفات الترشح بأكثر من 1000 بلدية

أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن 6 أحزاب سياسية سحبت ملفات الترشح لأكثر من 1000 بلدية عبر الوطن.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين، أن حزب جبهة التحرير الوطني سحبت 1538 بلدية بـ57 ولاية، وحزب التجمع الدمقراطي سحب بـ1493 بلدية بـ56 ولاية.

بالإضافة إلى جبهة المستقبل سحبت بـ1432 بلدية بـ55 ولاية، وحركة البناء الوطني سحبت بـ1406 بلدية بـ53 ولاية.وحركة مجتمع السلم سحبت بـ1359 بلدية، في 56 ولاية، وصوت الشعب بـ1062 بلدية بـ 46 ولاية.

وعن ترتيب الولايات التي سجلت أكبر عدد في التسجيلات جاءت كالتالي، الجزائر العاصمة بـ44381 مسجل جديد، تليها الجلفة بـ28648 مسجل جديد. وباتنة بـ25859، ثم المسيلة بـ21167. والبليدة بـ19338، ثم تلمسان بـ18671، تليها الوادي بـ18439، ثم سطيف بـ17948، وأخيرا سكيكدة بـ16465.

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