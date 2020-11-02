شرفي:”66.8 من المئة صوّتوا بنعم على الدستور..مليون و600 ألف صوّتوا بـ”لا” وأزيد من 600 ألف ورقة ملغاة

قال إن النتائج المعلن عنها لا غبار عليها من الناحيتين القانونية والدستورية

“نتائج الاستفتاء على الدستور لا غبار عليها من الناحيتين القانونية والدستورية”، هكذا علّق رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي تعوّل عليه السلطات في الإعلان رسميا عن ميلاد الجمهورية الجديدة، والذي بلغت فيه الأصوات المعبّر عنها بـ”نعم”، أزيد من ٣ ملايين صوت، فيما بلغ عدد تلك المعبّر عنها بـ”لا”، أزيد من مليون صوت، ويبلغ عدد الأوراق الملغاة، أزيد من ٦٠٠ ألف ورقة.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحافية نشّطها صبيحة أمس، في قصر المؤتمرات، عبد اللطيف رحال، “إن نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحيتين القانونية والدستورية، هنيئا لنا جميعا على هذا الدستور”.

وثمّن شرفي تمكّن سلطة الانتخابات من التحاور عن بعد مع امتداداتها المحلية، معتبرا هذا تحديا بالنظر إلى عمر السلطة، والتي مرّ عام فقط على إنشائها.

وفي هذا الإطار، قال المتحدث إن تواصل السلطة مع امتداداتها في الداخل والخارج عن بعد وفي وقت واحد، هو سابقة في الجزائر.

وحسب الأرقام والنتائج المؤقتة التي أعلنها شرفي، فقد صوّت ٦٦‪.٨٠ من المئة بـ”نعم”، أي ما يعادل 3.355.518 صوت معبّر عنه، على مشروع تعديل الدستور الذي عرض على الاستفتاء، أول أمس الأحد، فيما بلغت نسبة الأصوات المعبّر عنها بـ “لا”، ٣٣‪.٢٠ من المئة، أي ما يعادل 1.676.867 صوت.

كما أسفرت نتائج الصندوق -حسب شرفي- عن 5.023.385 صوت معبّر عنه، و 633.885 صوت ملغى، فيما تبقى 407 صوت متنازع عليه، في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.

وبلغ المجموع العام للهيئة الناخبة 24.475.310 ناخب، من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية في الخارج.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام، حسب ما ينص عليه القانون.

وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يقوم بدراسة الطعون، إن وجدت، والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.

ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.

عملية الاستفتاء على الدستور بالأرقام:

الهيئة الناخبة: 24.475.310 مسجل

الهيئة الناخبة داخل التراب الوطني: 23.568.012 مسجل

الهيئة الناخبة من أفراد الجالية: 907.298 مسجل

عدد المصوتين: 5.636.172

عدد الأصوات المعبّر عنها: 5.023.385

عدد المصوّتين بـ “نعم”: 3.355.518، ما يمثل نسبة ٦٦‪.٨٠ من المئة

عدد المصوّتين بـ “لا”: 1.676.867، ما يمثل نسبة ٣٣‪.٢٠ من المئة

عدد الأصوات الملغاة: 633.885 صوت

عدد الأصوات المتنازع عليها: 407 صوت

عدد مكاتب التصويت: 61.108 مكتب

عدد مراكز الانتخاب: 13.236 مركز

عدد المؤطّرين: 386.422 مؤطر

عدد الملاحظين المتطوّعين: 747