شرف الدين عمارة رئيسا للإتحاد الوطني للمقاولين العموميين

زكّى أعضاء الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة، أمس، الرئيس المدير العام لمجمع “مدار”، شرف الدين عمارة. رئيسا للمجلس الوطني للإتحاد لعهدة تمتدّ إلى غاية سنة 2027.

جرت التزكية خلال أشغال الجمعية العامة للإتحاد التي حضر افتتاحها مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسىي. والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية. بمشاركة مديري عدّة مؤسسات عمومية.

وكان عمارة، المترشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس الذي كانت تشغله بالنيابة، وداد بلهوشات، منذ تعيين الرئيس السابق للإتحاد، لخضر رخروخ، وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. لتتم تزكيته من قبل غالبية الأعضاء البالغ عددهم 325 عضوا.

وكشف شرف الدين عمارة، أنه سيحافظ على أعضاء المكتب المنتهية عهدته. غير أنه أعلن عن طرح مشروع لإصلاح الإتحاد وقانونه الأساسي. بما يتماشى مع اتساع عدد المنخرطين. حيث يجب أن يشمل التمثيل في المستوى الأعلى كل القطاعات. وذلك عبر إصلاح المنظمة من الداخل.

ولفت عمارة في كلمته إلى أنّ مهمة الاتحاد تتمثل في الدفاع عن مصالح المؤسسات العمومية وخدمة الاقتصاد الوطني. معتبرا أنها الأداة لتحقيق السياسة الإجتماعية والإقتصادية للدولة.

من جهة أخرى، قرأ عضو الاتحاد، كمال آيت دحماني، كلمة نيابة عن وزير الأشغال العمومية والري رخروخ الذي اعتبر أنّ “هناك الكثير من العمل يجب القيام به، لا سيما لتحسين بيئة المؤسسات العمومية وتعزيز حماية المديرين العموميين في ممارسة المهام الموكلة إليهم. والمضي قدمًا في تعزيز مساهمتهم الفعالة في تنفيذ السياسات العمومية للتنمية والتكفل بانشغالات المواطنين.

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