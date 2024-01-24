علق الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، على اقصاء المنتخب الوطني من “كان” كوت ديفوار، مشددا على ضرورة التفكير في المرحلة المقبلة.

وكتب شرف الدين عمارة، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، بعد اقصاء المنتخب الوطني:

“خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا، بلماضي يستقيل، بعض اللاعبين ينسحبون من المنافسة الدولية”.

كما أضاف الرئيس السابق للفاف: “هذه هي الوقائع الاولى مخيبة للآمال، والثانية مؤسفة، كل هذه الحسرة ستزول”.

وتابع شرف الدين عمارة: “لا تضيعوا الوقت في البحث عن المذنب، ابحثوا عن أسباب الانكسارات المتعاقبة، المستقبل هو نتائج ما نفعله اليوم”.