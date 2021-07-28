شرف الدين عمارة وبلماضي يعزيان بوداوي

وجه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، والناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة تعزية ومواساة، للاعب الخضر هشام بوداوي بعد وفاة والده.

ونشر الحساب الرسمي للفاف، رسالة التعزية التي وجهها شرف الدين عمارة، باسمه وباسم الناخب الوطني جمال بلماضي، وكل أعضاء المكتب الفيدرالي، لهسام بوداوي.

وأبدى رئيس الفاف، من خلال هذه الرسالة، تعازيه القلبية، وتضامنه الكبير، مع لاعب الخضر وكل عائلة بوداوي، اثر هذا المصاب الجلل.

وختمت شرف الدين عمارة رسالته، بدعوة المولى عزّ وجّل، أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.