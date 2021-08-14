شرف الدين عمارة يسافر إلى الكاميرون لحضور قرعة الكان

غادر رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، صباح اليوم السبت، أرض الوطن، باتجاه الكاميرون، لحضور قرعة كأس أمم إفريفيا 2022.

وغادر شرف الذين عمارة، مطار هواري بومدين، عبر رحلة الخطوط الفرنسية، على أن يواصل رحلته بعدها إلى الكاميرون.

وسيسجل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عل غرار باقي رؤساء الاتحادات الافريقية، تواجده في الكاميرون، لحضور قرعة كان 2022، المقررة الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، حدد تاريخ 9 جانفي 2022، كموعد لانطلاق كأس أمم إفريقيا.