شرف الدين عمارة يعزي بلماضي في وفاة عمته

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” برئاسة شرف الدين عمارة رسالة تعزية إلى عائلة المدرب جمال بلماضي بعد وفاة عمته.

كما جاء في الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الاربعاء: “بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقت أسرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحزن عميق نبأ وفاة المغفورة لها بإذن الله عمة الناخب الوطني جمال بلماضي”.

كما أضاف “بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين، وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب الوطني واللاعبين. بخالص التعازي إلى الناخب الوطني جمال بلماضي وكل أسرة الفقيدة، داعيين الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جنانه. و يلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان . “إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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