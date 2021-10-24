شرف الدين عمارة يعين نائبا رئيس لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم

عين رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة كنائب رئيس لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد.

وهي الهيئة التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم التي تأسست في 2005 بتونس، وتضم دول شمال إفريقيا الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا ومصر التي علقت عضويتهما منذ 2009 بعد أن قررت الانسحاب ولكن المسؤولين عن كرة القدم في بلاد الفراعنة فضلوا العودة سنة 2011.