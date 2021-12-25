شرف الدين عمارة ينعي وفاة سفيان لوكار

وجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية ومواسات، إثر وفاة لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار.

ونشرت “الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها عمارة، باسمه، وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، لعائلة الفقيد، وكل أسرة كرة القدم.

كما أبدى رئيس الفاف، من خلال هذه الرسالة، عن تأثره الشديد، بهذه الفاجعة الأليمة، التي أصابت كرة القد الجزائرية.

يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، توفي إثر سكتة قلبية، خلال مشاركته في مباراة فريقه مولودية سعيدة، أمام جمعية وهران.