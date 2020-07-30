شرف الدين عمارة يهنئ أولمبي المدية

هنأ الرئيس المدير العام لفريق شباب بلوزداد، شرف الدين عمارة، فريق أولمبي المدية، بعد تتويجه بطل هذا الموسم للمحترف الثاني.

ونشرت إدارة نادي شباب بلوزداد، رسالة شرف الدين عمارة، التي عبر من خلالها عن أحر تهانيه لأولمبي المدية الذي توج بطلا للمحترف الثاني لكرة القدم.

كما هنأ الرئيس المدير العام لفريق شباب بلوزداد، كل من شبيبة سكيكدة، وداد تلمسان، سريع غيليزان، بعد ترسيم صعودهم للمحترف الأول، بالإصافة للأندية الي ضمنت البقاء.

وفي الأخير، تمنى شرف الدين عمارة، حظا موفقا، لجميع فرق قسم الهوواة، الذين سينشطون الموسم المقبل مباريات بطولة القسم الثاني.