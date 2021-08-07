شرف الدين عمارة يهنئ المولودية ببلوغها مائة سنة من الوجود

هنأ رئيس الاتحاد الجزئاير لكرة القدم، شرف الدين عمارة فريق مولودية الجزائر، بمناسبة الذكر المئوية لتأسيس النادي.

ونشر موقع الفاف، رسالة التهنئة، التي وجهها عمارة، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، لأسرو مولودية الجزائر، والتي جاء فيها.

“بمناسبة احتفل مولودية الجزائر، بمئوية النادي، يقف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، ومن خلاله، أعضاء المكتب الفيدرالي، وكل عائلة كرة القدم، وقفة احترام، واكبار، أمام قلعة النضال، مستذكرين تضحيات الرجال المؤسسين، وكل الذين كتبوا التاريخ النضالي والرياضي للنادي على مر عقود”.

يذكر أن اليوم السبت 7 أوت 2021، يتزامن مع الذكر المئة، لتأسيس فريق مولودية الجزائر، والذي كان بتاريخ 7 أوت 1921.