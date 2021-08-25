شرف الدين عمارة يهنئ شباب بلوزداد بلقبه الثامن
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمار فريق شباب بلوزداد، نظير تتويجه بلقب البطولة الوطنية لموسم 2020-2021.
ونشر الموقع الرسمي للفاف، تهاني الرئيس شرف الدين عمارة، التي خص بها فريق شباب بلوزداد، الذي أحرز لقب البطولة لثامن مرة في تاريخه.
ووجه شرف الدين عمارة، هذه الرسالة للنادي البلوزدادي، باسمه ونيابة عن كل أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف.
يذكر أن فريق شباب بلوزداد، رسم تتويجه بلقب البطولة للموسم الجاري، بعد فوزه بنتيجة 4-2 في المباراة الختامية من الموسم الجاري، على حساب فريق إتحاد بسكرة.
يتقدم السيد عمارة شرف الدين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكافة أعضاء المكتب الفدرالي، بتهانيهم الخالصة لنادي شباب بلوزداد نظير تتويجه بالرابطة الجزائرية المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2020/2021 pic.twitter.com/7qqlrRFysU
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) August 25, 2021