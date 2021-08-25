شرف الدين عمارة يهنئ شباب بلوزداد بلقبه الثامن

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمار فريق شباب بلوزداد، نظير تتويجه بلقب البطولة الوطنية لموسم 2020-2021.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، تهاني الرئيس شرف الدين عمارة، التي خص بها فريق شباب بلوزداد، الذي أحرز لقب البطولة لثامن مرة في تاريخه.

ووجه شرف الدين عمارة، هذه الرسالة للنادي البلوزدادي، باسمه ونيابة عن كل أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، رسم تتويجه بلقب البطولة للموسم الجاري، بعد فوزه بنتيجة 4-2 في المباراة الختامية من الموسم الجاري، على حساب فريق إتحاد بسكرة.