شرف الدين عمارة يهنئ شبيبة القبائل

هنأ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمار فريق شبيبة القبائل بعد تتويجهم بكأس الرابطة.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، عبارات التهنئة التي وجهها عمارة لفريق شبيبة القبائل، بما فيهم اللاعبين ومختلف أطقم الفريق، الذين ساهموا في إضافة لقب جديد لرصيد الشبيبة.

كما حرص رئيس الفاف، على تهنئة فريق نجم مقرة، على آدائهم البطولي في هذه المنافسة، متمنيا لهم حظ أوفر مستقبلا.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل توج بكأس الرابطة أمس الثلاثاء، بعد فوزه على نجم مقرة بضربات الترجيح.