شرقي: “أتمنى التواجد في القائمة النهائية الخاصة بالـ”كان””

أعرب مدافع نادي باريس أف سي الفرنسي، سمير شرقي، عن سعادته الكبيرة، بتلقيه استدعاء من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا لوديتي زيمبابوي والسعودية نوفمبر الجاري.

وجدد بيتكوفيتش، الثقة في شرقي، تحسبا لتربص نوفمبر الذي سينطلق بعد غدٍ الاثنين. بعدما أظهر مستويات كبيرة لدى مشاركته أمام أوغندا، شهر أكتوبر الماضي. في أول استدعاء له للمنتخب.

وعن استدعاءه مجددا، قال مدافع باريس أف سي: “فخر كبير أن أستدعى للمرة الثانية. وأتمنى أن تكون هناك استدعاءات أخرى، فهذا الأمر سيساعدني كثيرا مستقبلا”.

قبل أن يضيف شرقي، بخصوص أهداف المنتخب في تربص نوفمبر الجاري: “إنها فترة تحضيرية وسنحضر لمواجهتين أمام زويمبابوي والسعودية”.

وختم صاحب الـ 26 ربيعا، في تصريحات فور صدور اسمه ضمن قائمة تربص الشهر الجاري: “مثلما قلت اللقاءين مهمان للتحضير لكأس أمم إفريقيا، وأتمنى أن أستدعى لهذه المنافسة.. سيكون أمرا جيدا”.