شرقي: المجموعة استقبلتني بحفاوة وهدفنا الفوز والتأهل للمونديال”

عبّر المدافع، سمير شرقي، لاعب باريس أف سي، والوافد الجديد على صفوف المنتخب الوطني الجزائري، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى “الخُضر”.

مؤكّدًا أن الفريق في حالة جيدة وجاهز لتحقيق الفوز أمام الصومال.

وقال شرقي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال المنطقة المختلطة بملعب ميلود هدفي: “نحن في حالة جيدة وجاهزون لمواجهة الصومال. سنبحث عن الفوز من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل إلى كأس العالم 2026″.

وأضاف اللاعب:”تم استقبالي بحفاوة كبيرة داخل المجموعة. وأتمنى أن نحقق الفوز لإسعاد جماهيرنا”.