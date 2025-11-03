شرقي ضمن تشكيلة الأسبوع في “الليغ1”

اختير مدافع “الخضر” ولاعب نادي باريس أف سي الفرنسي، سمير شرقي، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بـ”الليغ1″.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي، والتي عرفت تواجد شرقي.

وجاء اختيار شرقي، الذي بصم خلال تربص أكتوبر الماضي. على أول ظهور له بألوان “الخضر”، بعد مساهمته الفعالة في الفوز الرائع، الذي عاد به ناديه، من ملعب “لويس الثاني” أمام موناكو. بهدف من دون مقابل.

ومنحت الصحيفة الفرنسية، الدولي الجزائري 7/10، مشيرة إلى سمير شرقي، كسب صراعين هوائيين من أصل اثنين، في مواجهة نادي الإمارة.