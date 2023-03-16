شرقي.. غويري وأوليز يتلقون دعوة المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة، سيليفيان ريبول، اليوم الخميس، عن قائمة منتخبه المعنية بمواجهتي إنجلترا و إسبانيا الوديتين.
وشهدت القائمة، إستدعاء الثلاثي ذوي الأصول الجزائرية، والتي إرتبطت بقوة بتدعيم صفوف المنتخب الوطني الجزائري.
ويتعلق الأمر بكل من لاعب كريستال بالاص مايكل أوليز، ولاعب ليون ريان شرقي، ولاعب ران أمين غويري.
La liste des 2⃣3⃣ 𝙚𝙨𝙥𝙤𝙞𝙧𝙨 retenus par Sylvain Ripoll pour les 2 matchs amicaux face à l’Angleterre 🏴 et l’Espagne 🇪🇸 pic.twitter.com/gklRKEjlDI
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023
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