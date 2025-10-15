شرقي: “لقاء الرئيس تبون شرفٌ لي ..كنت أشاهده عبر التلفاز فقط”

عبّر مدافع المنتخب الوطني، سمير شرقي، عن فخره الكبير وسعادته بلقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل تكريم الرياضيين الجزائريين، اليوم الأربعاء.

وقال سمير شرقي، في تصريحٍ للتلفزيون العمومي، عقب حفل التكريم: “شرف لي لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كنت أشاهده في التلفاز فقط. إنه أمر لا يصدق، سعيد جدا وفخر لي”.

وشارك شرقي، بديلًا في الفوز أمام أوغندا (2-1) يوم أمس بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو.