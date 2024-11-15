شرقي لم يحسم بعد مستقبله الدولي!

لا يزال اللاعب الفرانكو جزائري، الناشط في صفوف نادي أولمبيك ليون، ريان شرقي، متردداً بشأن مستقبله الدولي.

خاصة في ظل امتلاكه فرص تمثيل ثلاثة منتخبات وهي الجزائري، الفرنسي والإيطالي.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تعمل بشكل مستمر لمعرفة نوايا اللاعب، وضمان اختياره المنتخب الوطني الجزائري، رغم تردده المستمر في اتخاذ قرار حاسم في السنتين الأخيرتين.

وأوضح المصدر أن الفيدرالية الإيطالية لكرة القدم تتابع كذلك وضعية اللاعب، ريان شرقي، بعناية تحسبا لأي تطورات مستقبلا.

كما أشار المصدر إلى أن إمكانية إستدعاء ريان شرقي إلى المنتخب الفرنسي الأول، يتطلب مواصلة اللاعب تقديم مستويات جيدة، ويبرهن على قدرته على المنافسة مع لاعبي المنتخب الفرنسي الأول حتى يحظى بانتباه، ديديي ديشان.