شرقي: “متشوق لبدء مغامرتي الجديدة مع فرنسا”

عبّر الفرانكو جزائري، ريان شرقي، عن سعادته الكبيرة، بعد تلقيه استدعاء للمنتخب الفرنسي الأول، للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

وكان مدرب “الديكة” ديدي ديشان، وجّه اليوم الأربعاء، الدعوة لشرقي. تحسبا للمشاركة في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، بعدما كان مرشحا بقوة لتدعيم “الخضر”.

وسيلاقي منتخب فرنسا، نظيره الإسباني، يوم 5 جوان الداخل. على ملعب “إم إتش بي أرينا” بمدينة شتوتغارت الألمانية، وفي حال التأهل، سيواجه أشبال ديشان، الفائز من المباراة الثانية بين ألمانيا والبرتغال، في النهائي يوم الـ 8 من نفس الشهر على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ.

وظهر شرقي، وهو يتابع الندوة الصحفية التي نشطها ديشان، للإعلان عن قائمته. وهو في قمّة السعادة، ما يؤكد أنه كان يعلم مسبقا بتواجده في قائمة فرنسا.

وفي أول تعليق له، وصف شرقي، استدعاءه للمنتخب الفرنسي، بـ “الأمر المشرف”، مضيفا: “إنها بداية مغامرة جميلة، متشوق من أجل البداية خاصة، وأننا سنلعب لقاءين مهمين، ومتحمس لأول ظهور لي.”