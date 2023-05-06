شرقي وبوعناني يحققان أرقاما قياسية هذا الموسم

حقق الدولي الجزائري ولاعب نادي نيس، بدر الدين بوعناني، واللاعب الفرانكو جزائري بنادي ليون، ريان شرقي، رقما قياسيا هذا الموسم.

وحسب ما نشره الموقع “Football Talent Scout”، والمتخصص في تقديم الإحصائيات بخصوص المواهب الصاعدة، أمس الجمعة عبر تويتر.

في تقرير لقائمة أكثر اللاعبين الأقل من 21 سنة، تقديما للتمريرات المفتاحية في الدوريات الخمس الكُبرى، في المباراة الواحدة هذا الموسم.

والتي تصدرها اللاعب الفرانكو الجزائري، لاعب نادي ليون، صاحب معدل 3.3 تمريرات مفتاحية في المواجهة الواحدة.

فيما تواجد لاعب الخضر ونادي نيس الفرنسي، بدرالدين بوعناني، في المركز الثالث، في القائمة، وبمعدل 2.6 تمريرة في المواجهة الواحدة.