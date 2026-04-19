شرقي وقبال أساسيين بعد غياب طويل

بصم الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في نادي باريس أف سي، سمير شرقي وإيلان قبال، على عودته إلى التشكيلة الأساسية لنادي العاصمة الفرنسية، لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقرر مدرب باريس أف سي، أنطوني كومبواري، الزج بثنائي “الخضر” منذ البداية. في المواجهة الجارية حاليا أمام نادي ميتز، ضمن فعاليات الجولة الـ 30 من “الليغ1”.

وتعود آخر مشاركة لشرقي، أساسيا، مع ناديه الفرنسي إلى 23 نوفمبر 2025. قبل أن يصاب في مباراة “الخضر” وبوركينافاسو، ضمن الجولة الـ 2 من كأس أمم إفريقيا على مستوى الركبة.

ومنذ تعافيه من الإصابة المعقدة، اكتفى شرقي، بمشاركة وحيدة بديلًا لمدة دقيقة واحدة في الجولة الـ 28 من “الليغ1”. وذلك، بتاريخ 4 أفريل الجاري. أمام لوريان، قبل أن يبقى حبيسا لكرسي الاحتياط، في الجولة الفارطة، أمام موناكو.

بينما يعود آخر، ظهور أساسي لإيلان قبال، مع باريس أف سي، إلى الفاتح مارس الماضي. أمام نيس في الجولة الـ 24، وأصيب يومها على مستوى الفخذ.

وعاد قبال، يوم 4 أفريل الماضي، إلى الميادين بعد شهر من الغياب، وشارك بديلا لمدة 19 دقيقة، وبقي شأنه شأن شرقي، حبيسا لكرسي الاحتياط في لقاء موناكو الأخير، قبل أن يشارك الثنائي معا اليوم أساسيا، في لقاء ميتز.