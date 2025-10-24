شرقي يتألق ويسجل هدفا مميّزا مع أف سي باريس أمام نانت

واصل الدولي الجزائري سمير شرقي عروضه المميزة في الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدفا رائعا في مباراة فريقه أف سي باريس أمام نادي نانت ضمن منافسات الجولة من الليغ 1.

وجاء هدف شرقي في الدقيقة الخامسة عشرة من اللقاء، ليمنح فريقه التعادل ويؤكد مرة أخرى مكانته كلاعب مؤثر في تشكيلة النادي الباريسي. وتألق شرقي بشكل لافت في الشوط الأول، حيث اختير أفضل لاعب فوق أرضية الميدان، وسط إشادة كبيرة من جماهير الفريق التي تغنت باسمه طوال المباراة.

عودة اللاعب الجزائري إلى مركزه الأصلي في المحور أبرزت قيمته الفنية الحقيقية، وهو ما انعكس إيجابا على أدائه وأداء المجموعة ككل.

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي على منصة إكس تغريدة جاء فيها: “ولد الجزائر هنا.. سمير شرقي سجل هدف التعادل لأف سي باريس في شباك نانت”، في إشارة إلى الأداء المميز الذي بصم عليه اللاعب في هذا اللقاء.