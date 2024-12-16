شرقي يختار الجزائر وليون يضغط لتكرار سيناريو فقير !

حسم اللاعب الفرانكو جزائري، ريان شرقي، المتألق مع أولمبيك ليون الفرنسي، مستقبله الدولي، وقرر تمثيل الجزائر على حساب فرنسا وايطاليا.

وصنع خيار شرقي، الحدث في الفترة الماضية. بسبب ارتباطه بـ “الخضر” إلى جانب ترشيحه لحمل ألوان منتخبا فرنسا وايطاليا، على اعتبار أنه يملك 3 جنسيات.

ونقلت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، تصريحات للصحفية الفرنسية، مارغوت دومونت، في برنامج “كنال فوتبال كلوب” الذي يّبث عبر قناة “كنال+”، أكدت من خلالها بأن شرقي، اختار الجزائر.

وأوضحت الصحفية الفرنسية، بأن لاعب أولمبيك ليون. يميل لتمثيل “المحاربين”، لأنه يرغب في اسعاد والدته.

قبل أن توضح مارغوت دومونت، بأن مسؤولي ليون، يضغطون على نجمهم الصاعد. في محاولة لتغيير رأيه، مثلما حدث سابقا مع الثنائي حسام عوار ونبيل فقير.

كما أشارت الصحفية ذاتها، بأن هناك قناعة في “لوال” بأن القيمة السوقية لن تكون نفسها بالنسبة للاعب دولي فرنسي وآخر جزائري. في الوقت الذي يحاول فيه النادي الاستفادة من صفقته ماديا.

مبرزة في الأخير، أنه ورغم الضغوطات المفروضة، إلا أن شرقي، وفي حال اتخاذه قرارا بخصوص مستقبله الدولي في الوقت الراهن، فسيكون قراره الجزائر.