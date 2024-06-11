شرقي يستدعى للمنتخب الفرنسي !

تلقى اللاعب الفرانكو الجزائري، الناشط في صفوف نادي ليون، ريان شرقي، إستدعاءً، لتمثيل المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة، في منافسة الألعاب الأولمبية باريس 2024، هذه الصائفة.

ووجّه مدرب المنتخب الفرنسي، لأقل من 23 سنة، تيري هنري، الاستدعاء اضطراريا للاعب ليون، ريان شرقي، تحسبا لخوض الأولمبياد مع منتخب “الديّكة”. تعويضا للسداسي الذي لم تسمح أنديتهم بتسريحهم، وهم ثنائي باريس سان جيرمان، باركولا، زائير إيمري. وثلاثي نادي ليل، دياكيتي، شوفالييه، يورو، ولاعب البايرن ميونيخ، تيل.

وسيخوض اللاعب الفرانكو الجزائري، شرقي، التربص التحضيري، لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يوم الأحد 16 جوان الجاري، بمركز كليرفونتين.

يجدر الإشارة، ليست هذه المرة الأولى، التي يعاني فيها شرقي. من تهميش مدرب آمال فرنسا، تيري هنري، حيث سبق للمدرب الذي إبعاد، ريان شرقي، عن قائمته خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة. قبل أن يستدعيه اضطراريا في آخر لحظة بشكل اضطراري، لتعويض أحد الغائبين.