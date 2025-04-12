شرقي يقود تشكيلة الأسبوع في “اليوروبا ليغ”

تواجد اللاعب “الفرانكو-جزائري” ونجم أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بـ “الدوري الأوروبي.

وكان شرقي، قد أنقذ “لوال” الخميس الماضي، من هزيمة محققة أمام الضيف مانشستر يونايتد الانجليزي، ضمن ذهاب ربع نهائي “اليوروبا ليغ”. بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

ونشر مؤشر “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة الأسبوع في ثاني أقوى المنافسات الأوروبية، والتي شهدت تواجد شرقي، المرشح بقوة لتدعيم “الخضر” مستقبلا.

وتحصل لاعب ليون، على تقييم 8.21/10، وهو رابع أفضل تنقيط في تشكيلة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.