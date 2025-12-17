شرقي يُسارع الزمن للحاق بالـ”كان”

دخل المدافع الدولي الجزائري، سمير شرقي، في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق إلى الجاهزية المطلوبة، قبل انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا.

ويخضع شرقي، منذ انطلاق تربص “الخضر” الخاص بالـ”كان” بسيدي موسى. الاثنين الماضي، لبرنامج عمل تدريبي خاص، حسبما جاء في بيان نشرته “الفاف”.

وأشارت الاتحادية إلى أن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. رفع من نسق العمل بمناسبة ثاني أيام التربص، باجراء حصتين أمس الثلاثاء. مشيرة إلى أن شرقي، خضع في المقابل، لعمل خاص.

كما أبرزت “الفاف” أن “الخضر” سيواصلون تحضيراتهم اليوم الأربعاء. بحصة تدريبية جديدة بداية من الساعة 17:00، على أن تسبقها منطقة مختلطة مع وسائل الإعلام.

يشار إلى أن شرقي، التحق بتربص المنتخب الخاص بكأس أمم إفريقيا التي سيستهلها أشبال بيتكوفيتش، بمواجهة السودان الأربعاء المقبل. وهو يعاني من إصابة، كانت قد تلقاها يوم الـ 23 نوفمبر الماضي، بمناسبة لقاء ناديه أف سي باريس والمضيف نادي ليل.

وهي الإصابة التي جعلته يغيب عن آخر 3 لقاءات لناديه في “الليغ1” الفرنسية، أمام كل أوكسير، بتاريخ الـ 29 نوفمبر، ولوهافر في الـ 7 ديسمبر الجاري وتولوز، في الـ 13 من الشهر ذاته.