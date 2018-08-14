تكليف المؤسسات المصغرة بجمعها على مدار السنة بداية من السنة المقبلة

تحضر وزارة الصناعة والمناجم لإطلاق مشروع استثماري لصالح شركات دعم وتشغيل الشباب على المستوى الوطني، وهذا من خلال منح هذه الأخيرة صفقات مع شركات ومجمعات عمومية من أجل استرجاع جلود الأضاحي وتحويلها للوحدات الإنتاجية التابعة للشركات الوطنية لصناعة الجلود،وهذا خلال عيد الأضحى،فضلا عن التعامل مع المذابح من أجل استرجاع هذه الجلود طيلة أيام السنة وتحويلها لقطاع الصناعة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة في اتصال مع «النهار»، بأن عملية جمع جلود الأضاحي سيتم الشروع فيها بداية من هذه السنة، وعلى مستوى كل من الجزائر العاصمة وسطيف ووهران وقسنطينة وجيجل وباتنة، حيث سيتم تنصيب 200 نقطة استرجاع وجمع النفايات على مستوى الجزائر العاصمة لوحدها، بالإضافة إلى نقاط استرجاع في باقي الولايات الخمس،

حيث سيتم وضع شاحنات للاسترجاع والتنظيف، بالإضافة إلى المنتجات الخاصة بتجفيف هذه الجلود والتي سيتم منحها للمواطنين مجانا.

وأكد ذات المصدر بأن 6 قطاعات وزارية ستشارك في العملية هذه السنة، على غرار وزارة الداخلية من خلال البلديات ووزارة البيئة ووزارة البريد عن طريق الرسائل النصية ووزارة التجارة، حيث سيتم تنصيب نقاط للاسترجاع تابعة للمؤسسات الصناعية على غرار مؤسسة «الجيتكس» و«ال كوير»، على مستوى المساجد والمذابح والأحياء السكنية،

مؤكدا بأن هذا البرنامج المنظم خلال هذه السنة يستهدف استرجاع 800 ألف وحدة من جلود الأضاحي، كما أنه يستهدف تكوين شبكة لجمع هذه الجلود والمنتجات بصورة دورية خلال السنوات المقبلة.

وفي ذات السياق، قال مصدر النهار إن هذه العملية سيتم تنظيمها خلال السنوات المقبلة، على مستوى 48 ولاية، مما يمكن الصناعة الجزائرية من استرجاع حوالي 4 ملايين جلد أضحية بقيمة مالية تتجاوز 50 مليون دولار، بداية من السنة المقبلة، وهذا من خلال منح المهمة لمؤسسات «أنساج» خاصة التي فشلت في مشاريعها.