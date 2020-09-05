شركات إنتاج لقاح كورونا تتعهد الإلتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية

تعتزم عدد من الشركات المطورة للقاح ضد فيروس كورونا إصدار تعهد، بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات قبل أن يثبت أن منتجاتها آمنة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن هذه الشركات ومنها فايزر، وجونسون اند جونسون، ومودرنا، ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع.

واستشهدت الصحيفة، بمسودة بيان مشترك لهذه الشركات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وكشفت الصحيفة أن التعهد قد يصدر قريبا، وهناك من يتوقع صدوره هذا الأسبوع.

وشركات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا، من بين الشركات التي تتصدر سباق تطوير لقاحات للوقاية من كورونا، وتتواجد لقاحاتها في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية.