شركات التأمين تطالب بإعفائها من تحصيل الرسم على السيارات

قال رئيس إتحاد الشركات الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي، أن اقتراح إنشاء رسم سنوي يطبق على السيارات سيكبّد شركات التأمين خسائر.

وأوضح خليفاتي ،خلال لقاء مع أعضاء لجنة المالية والميزانية، أن هذا الرسم سيؤدي إلى اقتطاع أزيد من 12 مليار دينار من رقم أعمال الشركات.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على نشاط مؤسسات التأمين.

وأكد المتحدث، أن 70 في المائة من عقود التأمين لا تتجاوز 5 آلاف دينار، في حين أن الرسم يتراوح بين 1.500 و 3 آلآف دينار.

وأشار خليفاتي، أن المواطنين سيكتفون بدفع التأمين الإجباري وثمن الرسم، خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية، ما سيضر عائدات شركات التأمين.

وانتقد خليفاتي صيغة المقترح، وقال أنه سيجبر مؤسسات التأمين على تجنيد العمال وتغيير برامج التحصيل على مستواها.

كما دعا المتحدث إلى إعفاء شركات التأمين من تحصيل الرسم على السيارات، وأكد أن الرسم لا يخص بصفة مباشرة.