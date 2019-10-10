شركات الطيران في افريقيا لاتساهم إلا بـ2 بالمائة من سوق النقل الجوي العالمي

بلغت نسبة مساهمة سوق الطيران الإفريقي في سوق النقل الجوي العالمي مانسبته 2 بالمائة فقط من النسبة الإجمالية للسوق عالميا .

وسيطرت الشركات الأسياوية و الشركات الأوروبية على ما نسبته 56 بالمائة من نسبة السوق العالمي مجتمعتين

لتليها الشركات الأمريكية و الشرق اوسطية،و امريكا اللاتينية بنسبة 38 بالمائة

وسجل النقل الجوي العالمي خلال شهر أوت نسبة نمو قدرت بـ3.8 بالمائة وهو ما يعتبر منخفضا مقارنة بالنمو على السنوي.

بالموازاة مع ذلك يعتبر نمو النقل الجوي خلال شهر أوت منخفضا جدا مقارنة بالنمو على المدى الطويل و الذي يقدر بـ8.5 بالمائة

وأرجعت الإحصائيات الخاصة بتراجع بنمو النقل الجوي خلال شهر أوت، إلى التراجع في بعض الأاسواق و الخطوط الرئيسية

كما تسبب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي و الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين إلى تراجع نسبة النمو لسوق الطيران خلال شهر اوت