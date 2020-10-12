شركات توزيع المنتجات البيطرية ترد على الانتقادات

الوطني
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شركات توزيع المنتجات البيطرية ترد على الانتقادات
بقلم أسماء.ع

عبّرت شركات توزيع المنتجات البيطرية، عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها، معتبرة إياها بـ”المجانية وغير المؤسسة”.

وأوضحت شركات توزيع المنتجات البيطرية، أن هذه الاتهامات لها تأثير سلبي على مصداقيتها.

بالإضافة، إلى بث الشك حول جودة الغذاء من أصل حيواني لدى المستهلكين.

وأعلنت في سياق متصل، عن إنشاء الجمعية الوطنية لشركات توزيع الأدوية البيطرية ANDMV.

ودعت الشركات، جميع الجهات المعنية والهيئات العمومية، لمناقشة مشاكل القطاع من أجل مصلحة الصحة العامة الوطنية، بالامتثال الصارم لقوانين الجمهورية.


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