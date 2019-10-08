شركات سياحية و فنادق عالمية قريبا في الجزائر بعد إلغاء قاعدة 51/49

كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود عن وجود شركات سياحية عالمية ترغب في الإستثمار بالجزائر بداية من 2020.

وقال بن مسعود على هامش زيارته لولاية الأغواط اليوم بأن سلسلات فنادق عالمية و سياحية مهتمة بالإستثمار في الجزائر خاصة بعد الغاء قاعدة 51/49.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي بأن رؤوس أموال أجنبية ضخمة ستدخل إلى الجزائر بعد إلغاء هذه القاعدة رسميا بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2020.

وأكد ذات المتحدث بأن هذه الشركات ستعمل في الجزائر و فق الشروط و المبادئ العامة للإستثمار ، كما أنها ستجلب إضافة كبيرة للقطاع في الجزائر.

وأشاد بن مسعود بالهياكل القاعدية في الجزائر و الإمكانيات التي وفرتها الدولة، من خلال وجود الهياكل القاعدية و شبكات الطرقات و التهيئة العامة.

وخلال حديثه عن ولاية الأغواط قال بن مسعود بأن هذه الأخيرة تعيش ركودا في الإستثمار السياحي مقارنة بالولايات الأخر ى

و على الرغم من الإمكانيات التي تحوزها ولاية الأغواط على غرار امكانيات السياحة الدينية و الروحية لا تزال الإستثمارات في السياحة قليلة يقول بن مسعود

وفي هذا الإطار قال بن مسعود بأن الولاية استفادت من مخطط وطني للتنمية السياحية و إطلاق للمشاريع بالموازاة مع استغلال الأضرفة المالية التي وجهت لها

وأضاف أن الدولة أطلقت مشروع لإعادة تهيئة فندق المرحبا و الذي سيفتتح شهر فيفري المقبل فضلا عن إطلاق 9 مشاريع لانجاز فنادق تابعة للخواص