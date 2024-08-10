شركات عمومية جديدة لإنتاج اللحوم والأجبان وزيت الزيتون

إستفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من 03 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها.

وجاء ذلك، تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة في إجتماعه الأخير بتاريخ 05 أوت 2024، المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، و نقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية.

ويتعلق الأمر بشركة لإنتاج اللحوم البيضاء و البيض الموجه للاستهلاك، التي أسندت إلى مجمع AGROLOG.

وشركة متخصصة في إنتاج الأجبان، تم اسنادها إلى مجمع الحليب ومشتقاته GIPLAIT.

وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية DCAS.