قناة النهار شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة بقلم النهار أونلاين نشر في 07 أوت 2023 - 21:39 شارك غرِّد أرسل 224 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fe3vl اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يقصف والي الأغواط بسبب مسبح ويطالبه بالإقتداء بوالي البويرة قناة النهار 06 أوت طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط قناة النهار 25 جويلية فاسألوا: العمل الذي يدخل الجنة قناة النهار 27 جويلية المسيلة: بعد 35 سنة من الإنقطاع عن الدراسة..سهام تنجح في شهادة البكالوريا قناة النهار 19 جويلية سيدي بلعباس / عماد يحقق أمنية والدته المرحومة بنيله لشهادة البكالوريا قناة النهار 18 جويلية المضاربين بقوت الجزائريين .. رئيس الجمهورية يتوعد بمواصلة معاقبة كل من ثبت تورطه قناة النهار 06 أوت تيزي وزو: قرية ازيرثن ببلدية ايحي يحيى تحاصرها النيران قناة النهار 24 جويلية صريح جدا :هذه هي الهدايا التي يأخدها الجزائريون إلى الأعراس قناة النهار 23 جويلية وزير الداخلية : بدون وعي المواطن و روح مسؤوليته لانستطيع التحكم في الحرائق قناة النهار 19 جويلية وزير الصحة : التكفل بـ 325 جريح جراء الحرائق ولم يسجل أي نقص في الأدوية قناة النهار 26 جويلية