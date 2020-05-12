شركة أرامكو السعودية تخسر 25 بالمائة من أرباحها بعد إنهيار أسعار النفط

أعلنت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمائة.

إذ تضررت من إنهيار أسعار النفط الخام في الوقت الذي قلص فيه فيروس كورونا الطلب بشدة.

وتراجع صافي الربح إلى 16.64 مليار دولار وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار.

وقالت شركة أرامكو إن النتائج تعكس إنخفاض أسعار النفط الخام وكذلك إنخفاض هوامش أرباح التكرير والكيمائيات وخسائر إعادة تقييم المخزون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أنه يتوقع تأثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط ما يتعكس على إيرادات الشركة خلال الشهور المتبقية من هذه السنة.