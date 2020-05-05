شركة أسترازينيكا العالمية تنظم محاضرات إفتراضية إلكترونية لـ4600 طبيب جزائري

قامت شركة أسترازينيكا العالمية للمستحضرات الدوائية الحيوية بتنظيم محاضرات افتراضية إلكترونية لحوالي 4600 طبيب جزائري للإحاطة بأحدث بروتوكولات علاج المرض والإطلاع على خبرات دول العالم في مواجهة الوباء.

وأفاد مدير الشركة بالجزائر، فؤاد باغلي، اليوم الثلاثاء في بيان نقلته وكالة الأنباء، أن الشركة تعد “شريكا أساسيا في القطاع الصحي”.

واضاف ذات المسؤول ان “الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد تُلقي على عاتقنا مسئولية المشاركة في دعم جهود الدولة ووزارة الصحة الجزائرية والمشاركة في دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية و نشر الوعي لمنع تفشي المرض بين أبناء الشعب الجزائري”.