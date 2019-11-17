شركة أسترالية مستثمرة بالصحراء الغربية ترد على إتهامات المغرب

رد المدير التنفيذي للشركة الأسترالية للتعدين، كايديوم ماريوت، المستثمرة بالصحراء الغربية، على إدعاءات المغرب بإختراق الشركة للقوانين الدولية.

وأكد ماريوت أنّ “تواجد شركته بالمناطق المحررة جاء وفقًا للقانون الدولي بموجب السيادة الكاملة للشعب الصحراوي على الإقليم”.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن المتحدث أنّ شركته وقعت اتفاق بين مجلس الإدارة والحكومة الصحراوية.

ووضح ماريوت: “المناطق التي وصلنا إليها منذ توقيع أول عقد اتفاق حتى هذه اللحظة تعتبر تحت السيادة الكاملة للحكومة الصحراوية”.

وأضاف المسؤول الأسترالي، وفقًا لنفس المصدر، أنّ تجربة الشركة طيلة 11 سنة في المناطق الصحراوية في الكشف عبر الأقمار الإصطناعية عن الأراضي والمناطق الجيولوجية التي تحتوي عليها الصحراء الغربية: “تهدف بشكل أساسي لتقديم إفادة إلى الشعب الصحراوي عن أرضه وما تمتاز به من موارد هامة”.