شركة “أغل أزور” ستضمن الرحلات بين مدن جزائرية وأخرى فرنسية خلال هذه الصائفة

ستضمن شركة الطيران “أغل أزور” الرحلات بين مدينة ليل الفرنسية و مدينتي الجزائر العاصمة ووهران بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

وبررت الشركة هذه البرمجة الجديدة حسب جريدة “أير جورنال”،بأنها حرصا منها على الإستجابة لطلب فترة الذروة إنطلاقا من ليل بإتجاه الجزائر.

وستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية بإتجاه الجزائر من 3 جويلية إلى 18 سبتمبر 2019 تقوم بها “أ.أس.أل”

للطيران بإستعمال بوينغ 700-737 التي تضم 148 مقعدا، يضيف المصدر ذاته .

وأوضح بيان لشركة “أغل أزور”، أنها ستعرض أزيد من ستون رحلة و أزيد من 9000 مقعد للبيع

مضيفا أن المسافرين سيستفيدون من نفس الخدمات التي تقترحها “أغل أزور” على مجمل رحلاتها نحو الجزائر.

حيث سيستفيد المسافرون من عرض أكلة خفيفة و مشروبات و رخصة أمتعة تقدر بـ30 كلغ.

وتضمن “أغل أزور” رحلة مباشرة كل يوم أربعاء نحو الجزائر العاصمة على الساعة الـ10 صباحا والوصول إلى العاصمة على الساعة الـ11:30

والإنطلاق من الجزائر العاصمة نحو ليل سيكون على الساعة الـ12:30 والوصول إلى ليل على الساعة الـ16، يضيف المصدر نفسه .

وبالنسبة لوهران ستضمن ذات الشركة رحلة مباشرة كل أيام الأربعاء حيث يكون الإنطلاق من ليل على الساعة الـ17:00،

والوصول إلى وهران على الساعة الـ18:45 والإنطلاق من وهران على الساعة الـ19:45 والوصول إلى ليل على الساعة الـ23:30.

وستُكمل الشركة الفرنسية عرضها بين 11 جويلية و 29 أوت برحلة مباشرة إضافية أيام الخميس بين ليل والجزائر العاصمة، حيث أن هذه الرحلات فُتحت للبيع.