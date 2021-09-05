شركة أكينور النرويجية تبحث تمديد عقدها مع سوناطراك

استقبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة اكينور النرويجية، أندرسأوبيدال.

وحسب بيان للمجمع، ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع علاقات الشراكة القائمة، لا سيما في عين صالح وعين أميناس، والتي يعتزم تمديدها إلى ما بعد تاريخ انتهاء العقود الحالية في عام 2027.

كما بحث الطرفان، سبل وآفاق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، وتطوير الهيدروجين الأزرق وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة الكربونية.

وأشار البيان، إلى إن شركة اكينور تتواجد بالجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم BP في حقول غازية في مرحلة الإستغلال بكل من عين صالح و عين أميناس، وهي كذلك شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.

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