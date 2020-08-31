شركة أمريكية تتسبب بإنخفاض تدفق الإنترنت حول العالم

تسبب خطأ في التكوين بأحد مراكز بيانات الشركة الأمريكية “CenturyLink” بإنخفاض تدفق الإنترنت حول العالم.

سجل مزود خدمة الإنترنت الأمريكي “CenturyLink” من انقطاع تقني كبير ، يوم أمس الأحد، بعد أن تسبب خطأ في التكوين في أحد مراكز البيانات التابعة له في حدوث فوضى في جميع أنحاء الإنترنت.

ونظرا للطبيعة التقنية للانقطاع إنتشر الخطأ إلى خارج شبكة “CenturyLink” وأثر أيضا في مزودي خدمة الإنترنت الآخرين.

مما تسبب في مشاكل اتصال للعديد من الشركات الأخرى.

بالمقابل تأثر عدد كبير من شركات التكنولوجيا بسبب هذا الإنقطاع.

من أبرزها شركة أمازون وتويتر ومايكروسوفت و”EA”و “Blizzard”و”Steam”و”Discord”و”Reddit”.

ووفقا لصفحة “CenturyLink” فقد بدأت المشكلة من مركز بيانات في ميسيسوجا “Mississauga”، وهي مدينة قريبة من أونتاريو بكندا.

مشيرا ان السبب الجذري للحادث هو إعلان غير صحيح يتعلق بتقنية “FlowSpec” التي تشكل امتدادا لمسارات “BGP”.

بحيث تسمح هذه التقنية للشركات باستخدام مسارات “BGP” لتوزيع قواعد جدار الحماية عبر شبكتها.

ومع ذلك قال “CenturyLink” إن مركز بيانات ميسيسوجا الخاص به أرسل إعلان “FlowSpec” غير صحيح منع بشكل فعال مسارات “BGP” للشركة.