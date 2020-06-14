شركة أمير ناز للحليب وتجار الجملة يتبرعون بـ7 شاحنات محملة بمواد غذائية لسكان البليدة

تبرعت شركة أمير ناز لإنتاج الحليب وعدد من تجار الجملة بواد السمار لسكان ولاية البليدة بـ 7 شاحنات محملة بالحليب ومختلف الحبوب الجافة عن طريق مصالح وزارة التجارة

بالموازاة مع ذلك قال الرئيس المدير العام لشركة أميرناز لإنتاج الحليب أن كورونا تسبب في تراجع رقم الأعمال بنسبة 70 بالمائة

وأـضاف عيسى رئيس شركة اميرناز المنتجة لحليب “جولي” و”ميراز” أن وباء كورونا تسبب في خسائر مادية بعد توقيف عملية توزيع الحليب على مستوى الجنوب والولايات الداخلية.

وأكد ذات المتحدث في التصريح الذي خص به “النهار أونلاين” أن الحجر الصحي ساهم في تراجع رقم الأعمال بنسبة وصلت إلى 70 بالمائة .

واشار المتحدث أن الشركات الصغيرة من بينها شركته تنتظر دعما من قبل الدولة وهذا في اطار الوعود التي تم اطلاقها لمساعدة المتضررين من وباء كورونا .