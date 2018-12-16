شركة أميلا ترد: منتوجاتنا تحترم المعايير وأولويتنا صحة المستهلكين

ردت شركة بروما سيتور المنتجة لعلامة مسحوق العصير ” أميلا” على ما أسمته الشائعات، بخصوص احتواء مسحوقها على مؤثر عقلي.

وحسب بيان الشركة، تحوز النهار أون لاين على نسخة منه، طمئنت شركة أميلا، كل المستهلكين، على أن جميع منتوجاتها تحترم المعايير الجزائرية والدولية الصارمة.

كما أنها تخضع بانتظام منذ 2003، لعمليات رقابة، سواء عند منتجي المكونات الأساسية، أو في مواقع الانتاج، أو من طرف السلطات الجزائرية.

وأضافت ” يظهر أنه لم يتم احترام الكيفية الموصى بها لاستهلاك المنتوج،

حيث جرع بعض المستهلكين المسحوق عن طريق الأنف عوض تمييعه في لتر ونصف من الماء.

وكشركة مسؤولة-تضيف- نحن نأخذ على محمل الجد إمكانية الضرر بصحة المستهلكين.

ونعمل عن كثب مع السلطات المختصة، للتأكد من هذه الإشاعات حول منتوجاتنا.

وأبدت تفهمها القلق الناتج عن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، مؤكدة اهتمامها الدائم بصحة المواطنين.

كما وعدت بإدلاء تفاصيل إضافية حول الموضوع في الساعات والأيام القادمة.