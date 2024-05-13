شركة أنابيب تسلم “جازي” أول برج اتصالات محلي الصنع

سلمت الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “أنابيب”، إلى شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي”، أول برج اتصالات مصنوع بنسبة إدماج محلي وصلت إلى 90 بالمائة، حسب بيان لشركة الاتصالات.

وأكدت “جازي” في بيانها أن هذا الإنجاز يبرهن على التزام المؤسستين تجاه تشجيع ودعم الكفاءات والخبرات الوطنية. الجزائرية، لافتة إلى أن الشركتين تخطتا من خلال ذلك مرحلة مهمة في تفعيل الشراكة التي تجمعهما.

وتبرز هذه الخطوة أيضا، تصميم الشركتين على المضي قدما في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. من أجل إبراز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي، حسب المصدر نفسه.

يشار أن “جازي” و”أنابيب” سطرتا استراتيجية تعاون مشتركة، تهدف إلى دعم الابتكار في مجال الاتصالات.

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