شركة أوبر تطلق خدمة توصيل مخدر الحشيش والماريغوانا في كندا!

أطلقت شركة “أوبر” العالمية للنقل، خدمة توصيل مخدر الحشيش والماريغوانا في كندا، في واقعة فريدة من نوعها. وأضافت الشركة على التطبيق الخاص بها إمكانية طلب العميل مخدر الحشيش في كندا، من خلال تطبيقها أوبر إيتس.

وتعاقدت أوبر في هذا السياق، مع شركة طوكيو سموك لتجارة القنب بالتجزئة، مما يسمح للمستخدمين بتقديم طلب على تطبيق أوبر إيتس، وتسلمه في المتجر.

وحسب الـ”بي بي سي”، فإن التسليم غير متوفر حتى الآن في أونتاريو. وبينما يمكن توصيل الأعشاب الضارة من قبل تجار التجزئة، فإن تسليم الطرف الثالث من خدمات مثل Uber Eats ليس قانونيا بعد في كندا.

وجاء في بيان صحفي لشركة أوبر، أن المنتجات ستكون جاهزة للتسلم في غضون ساعة من طلبها. وذلك عند وصول العملاء لتسلم طلباتهم من المتجر. فيما سيطلب من العملاء إبراز هويتهم، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

ولم تلتزم أوبر، التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، بالتوسع الإضافي في أعمال توصيل الماريجوانا.

وقال متحدث باسم الشركة: “كما تعلمنا من هذه الشراكة في أونتاريو، سنواصل مراقبة اللوائح والفرص عن كثب لكل سوق. ومع تطور القوانين المحلية والفيدرالية، سوف نستكشف الفرص مع التجار الذين يعملون في مناطق أخرى”. وأكد ذات المتحدث، إن الطلب على الحشيش زاد خلال وباء كورونا.

وتوسعت شركة أوبر وشركات توصيل الطعام الأخرى، لتشمل فئات أخرى بخلاف الطعام. نظرًا لأن التوصيل أصبح سائدًا أثناء وباء فيروس كورونا.

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